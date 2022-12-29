«القومي للبحوث» يحصل على 25 براءة اختراع في عام 2022

حصل المركز القومى للبحوث على 25 براءة اختراع ممنوحة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام 2022، وتصدر معهد البحوث الزراعيه بعدد 11 براءة يليه معهد البحوث الهندسية ثم معهد بحوث البيئة يليه معهد التقنيات الحيوية.

وكانت أبرز البراءات الممنوحة في مجالات المياه لوحدات معالجة الفلاتر لإنتاج مياه عالية النقاء، وحدة لمعالجة المياه المهدرة، ووحدات معالجة مياه الصرف الصناعي.

المركز القومي للبحوث

وتابع المعهد القوي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، في بيان له أما في المجالات الزراعية فكانت اختراع تركيبات طبيعية وزراعية تحسن انتاجيه المحاصيل الزراعية ومقاومه الآفات من أبرز البراءات.

يذكر أن هذا العام يعد من أكثر أعوام المركز حصولاً على البراءات، فقد بلغ إجمالي إعداد براءات الاختراع الممنوحة للمركز في آخر 5 سنوات أكثر من 100 برءاة.

يأتي هذا فى إطار سياسة المركز القومي للبحوث لتشجيع العلماء على بذل كل الجهد للنهوض بالبحث العلمي.