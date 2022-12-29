أسعار الحديد اليوم الخميس.. يبدأ بـ23130 جنيها

تهتم فئات معينة بمعرفة ما وصلت إليه أسعار الحديد اليوم، وتحرص على معرفة ذلك يوميا، وهم الأشخاص الذين يتاجرون في العقارات والسماسرة ومن يعملون في مجال البناء، إضافة إلى الراغبين في تشييد منازلهم وبنائها أو تجديدها، وذلك لتأثير أسعار مواد البناء على تحديد سير السوق والعقارات المختلفة.

ونشرت شعبة مواد البناء عبر موقعها الإلكتروني، بيانا بشان أسعار الحديد اليوم الخميس.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم الخميس كما يلي:

سجل سعر الحديد في شركة عز اليوم نحو 23450 جنيهًا للطن.

وسجل سعر حديد بشاي اليوم نحو 23300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد السويس للصلب 23350 جنيها للطن.

وسجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 23350 جنيها للطن.

وسجل سعر حديد الكومي اليوم نحو 23200 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المراكبي اليوم نحو 23200 جنيه للطن.

كما سجل حديد العشري اليوم نحو 23300 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 23150 جنيها.

كما سجل سعر ستيل اليوم نحو 23250 جنيها للطن.

وسجل سعر حديد الداخلية سعر 23450 جنيهًا.

وسجل سعر حديد عطية اليوم نحو 23130 جنيها.

أسعار الأسمنت

وسجل سعر أسمنت المسلح اليوم نحو 1885 جنيهًا في الطن.

كما سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1840 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت المعلم اليوم نحو 1840 جنيهًا.

وسجل سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1920 جنيهًا في الطن.