ارتفاع أسعار الحديد عالميا لأعلى مستوى من شهرين بسبب الإجراءات الصينية

بلغت العقود الآجلة لحديد التسليح الصلب 3760 يوانا صينيا للطن في منتصف ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر، حيث خففت عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء والتدابير لتحفيز قطاع البناء الحيوي في الصين، مما أدى إلى تعويض البيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد.

دعم شركات العقارات الصينية

ووافقت البنوك التجارية الكبرى في البلاد على تمديد 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة للمطورين من القطاع الخاص، ورفع المسؤولون الحظر المفروض على إعادة تمويل الأسهم للمطورين المدرجين بسوق المال، كما خفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الإقراض للقطاع المثقل بالديون.

تخفيف قواعد كورونا في الصين

في غضون ذلك، بدأت المدن الكبرى في تخفيف قواعد إغلاق كورونا، مما رفع الآمال في إعادة فتح اقتصاد البلاد بشكل يسهم في إنعاش الاقتصاد، ومع ذلك، فإن علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد وضعت بعض الضغط على أسعار الصلب.

وأشار مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء إلى أكبر انكماش في نشاط المصانع في سبعة أشهر في نوفمبر.

تاريخياً، وصلت أسعار الصلب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6198 في مايو من عام 2021، وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول الصلب عند 3603.83 يوان طن بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 3392.77 في غضون 12 شهرًا.

يتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنحهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن. ويعادل العقد الآجل القياسي 10 أطنان، كما يعتبر الصلب من أهم المواد العالمية المستخدمة في البناء والسيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة.

وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام إلى حد بعيد، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.