أسعار خام الحديد تستقر عند أعلى مستوى في 4 أشهر

سجلت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5 ٪ من الحديد لتسليمها إلى ميناء تيانجين في الصين نحو 113 دولارًا للطن، وظلت مستقرة نسبيًا منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 113.5 دولارًا في الثاني عشر من ديسمبر الجاري، حيث كان المستثمرون يراهنون على زيادة الطلب من الصين بعد تغيير سياسة «صفر كوفيد»، ويتوقعون أن تصدر بكين المزيد من إجراءات التحفيز لتحفيز النشاط الاقتصادي.

دعم الحكومة الصينية للاقتصاد

وأعلنت وسائل الإعلام الصينية، أن الحكومة ستدعم الاقتصاد، وتفرض سياسات موجهة للنمو في أوائل عام 2023، بهدف مواجهة علامات التباطؤ الاقتصادي الحاد، حيث تمنع الوفيات المتزايدة، نتيجة «كوفيد»، الاقتصاد من إعادة الانفتاح.

كما تعهدت البنوك التجارية بتقديم 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة لمطوري العقارات، ورفع المسؤولون الحظر المفروض على إعادة تمويل حقوق الملكية للمقاولين المُدرجين لتحفيز نمو الائتمان في قطاع الصلب المثقل بالديون.

خام الحديد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق 2021

ويأتي الارتفاع الحالي لأسعار خام الحديد، مقارنة بـ92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وهو السعر ذاته المحقق في الأسبوع الثاني، مقابل 96 دولارا الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس.

من المتوقع أن يتم تداول خام الحديد عند 108.51 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم تداوله عند 98.66 في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

وأظهرت البيانات التاريخية أن خام الحديد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 دولارا في مايو من عام 2021، وتضم قائمة أكبر منتجي خام الحديد كل من الصين وأستراليا والبرازيل، وتشمل الدول الأخرى الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا.