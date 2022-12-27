«السياحة»: نراقب التزام الفنادق ببيع الغرف للنزلاء وفقًا للحد الأدنى للأسعار

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة تراقب التزام فنادق الجمهورية ببيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية والذي حددته وزارة السياحة، لافتا إلى أن لجان الوزارة تقوم بالتفتيش على مدى التزام الفنادق ببيع الغرف سواء للأفراد أو للمجموعات وفقا للأسعار المحددة.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه لا يوجد أي فرق سعري في تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بين المصريين والأجانب، موضحا أنه يجوز للفنادق بيع الغرف الفندقية بأعلى من قيمة الحد الأدنى لسعر الإقامة بالغرف الفندقية، إلا أنه لا يمكنها البيع بأسعار أقل من الحد الأدنى للأسعار، موضحا أن إقرار حد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق جاء للحفاظ على قيمة المنتج السياحي المصري وتجويد الخدمة المقدمة للنزلاء.

ايضاحات جديدة خلال الفترة المقبلة

وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إيضاحات كثيرة بالنسبة للحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق سواء للمصريين أو للأجانب خاصة بعد وجود شكاوى عديدة من المصريين بارتفاع قيمة الإقامة بالفنادق بعد تطبيق الحد الأدنى للأسعار».

تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إلى أن الفنادق المصرية بدأت أول نوفمبر الماضي في بيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى الجديد لأسعار الإقامة بالفنادق المصرية، لافتا إلى أن قيمة الحد الأدنى لإقامة الفرد في غرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم تبلغ 50 دولارا في اليوم أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، كما أن الحد الأدنى لسعر إقامة الفرد في غرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم تبلغ 40 دولارا في اليوم، بينما يبلغ الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 3 نجوم 30 دولارا في اليوم، فيما يبلغ الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة نجمتين 20 دولارا، بينما الحد الأدنى لإقامة الفرد بفندق نجمة واحدة هو 10 دولارات في اليوم.