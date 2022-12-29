«القومي للإعاقة»: احتفالية «قادرون باختلاف» تؤكد الإصرار على تمكين ذوي الهمم

قال خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن احتفالية «قادرون باختلاف»، عكست مشاعر إنسانية فياضة من الرئيس السيسي، كما أظهرت شعوره بالمسؤولية عن كافة المصريين وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الهمم.

8 إجراءات أبرزها بطاقات الخدمات المتكاملة

وأضاف حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أن الاحتفالية برهنت على السعي الحثيث من قبل القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة لتفعيل وتعزيز تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل القطاعات، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس تضمنت 8 إجراءات، لحل الإشكاليات العالقة وتلبية طموحات ذوي الإعاقة، وأبرزها موضوع بطاقة الخدمات المتكاملة.

الإسراع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

وتابع المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة أن أول توجيه للرئيس السيسي كان لوزارة التضامن الاجتماعي للإسراع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، كونها منصوص عليها في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهًا بأنه لم يحصل عليها غير مليون شخص فقط منذ 4 سنوات، من أصل 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة مستهدفين بهذه البطاقات، وهو رقم سيتم زيادته بعد توجيهات الرئيس السيسي، وسيحصل كل شخص من ذوي الإعاقة على حقه المنصوص عليه بالقانون الذي أصدره مجلس النواب في عام 2018.