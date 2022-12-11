مدير تحرير أخبار الأدب لـ محمد الباز: نجيب محفوظ ولي من أولياء الكتابة

أكد الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير جريدة أخبار الأدب المصرية، إن نجيب محفوظ، ولي من أولياء الكتابة، وقطب من أقطابها، والأقطاب دائمًا يكون لديهم مريدون.

وأضاف «شعير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار» مع الدكتور محمد الباز: «نحتاج قراءة أعمال نجيب محفوظ طوال الوقت؛ للتأكيد على القيم التي تنطوي عليها كتاباته وهي قيم لها علاقة العدالة والحب والتفاهم»، مؤكدًا أن نجيب محفوظ قيمة كبيرة جدًا.

وتابع: «رواية أولاد حارتنا هي النقطة الملتهبة في حياة نجيب محفوظ، وحتى إذا قلت مليون مرة، إن الرواية ليس بها أي إساءة هناك ناس ستصر على ذلك لأن كل واحد لديه أفكار صعب تغييرها».

واستكمل: «ناس كثيرة ضد قيم نجيب محفوظ، لأن نجيب محفوظ يعبر عن قيم العدالة وهناك ناس ضد هذه القيم وبالتالي فهم ضد نجيب محفوظ».

وأشار إلى أن كل رموز الإسلام السياسي على سبيل المثال يعتبرون نجيب محفوظ وطه حسين من الأعداء لأنهما دعيا إلى إعمال العقل.

وعن طرق الاستفادة من أعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ قال: «الأزمة خاصة بوزارة التعليم، حيث لا يوجد نص من نصوص نجيب محفوظ مقرر على طلاب المدارس على عكس دول أخرى».

وأردف: «لماذا لم تفكر وزارة التعليم أن تقرر خطبة نجيب محفوظ في نوبل مثلًا» مؤكدًا أنه نص مؤسس للحضارة المصرية والإسلامية.

واستكمل: «يجب أن تكون نصوص نجيب محفوظ مقررة ليست بطريقة ساذجة للأطفال والشباب، ويجب تقديمه بصورة ليست جافة».

ونوه بأن الدولة قررت إنشاء متحف لنجيب محفوظ في الجمالية، مشيرًا إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية المتحف لم يعمل، متابعًا: «لماذا لا تفكر وزارة الثقافة في تحويل متحف نجيب محفوظ إلى مركز ثقافي لإنتاج أدب ودراسات نقدية عن تاريخ اللغة العربية ويصبح قبلة لكل دارسي الأدب العربي في العالم كله».