نقابات العمال البريطانية: الإضرابات قد تستمر طوال العام المقبل

حذّر الزعيم الجديد لـ«مؤتمر نقابات العمال» البريطانية بول نواك من أن فوضى الإضرابات قد تستمر طوال العام المقبل إذا رفضت الحكومة التفاوض بشأن زيادة الأجور.

وقال نواك، في تصريحات لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إنّ الناخبين سوف «يعاقبون» المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة ما لم يغير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك موقفه بشأن رواتب القطاع العام والإضرابات الجارية في قطاع الصناعة.

وأضاف نواك، أنّ هذا الأمر سيمثل «مشكلة بالتأكيد» في الانتخابات العامة لعام 2024، مشيرا إلى أنّ الحكومة البريطانية بإمكانها أن تفعل شيئا لوقف الإضرابات المستمرة في ربيع وصيف عام 2023 وما بعده، وهو «الجلوس والتفاوض».

وقال إنّ الدعم الشعبي الواثق سيظل قويا إذا تصاعدت الإضرابات العام المقبل، وأضاف: «أعتقد أن الحكومة ستدفع الثمن السياسي فإنني أرى أن الشعب البريطاني واضح تماما بشأن من يقع عليه اللوم».

واتهم نوفاك أعضاء الحكومة البريطانية بـ «دفن رؤوسهم في الرمال» فيما يتعلق بالأجور المنخفضة و«الاختباء» خلف هيئات مراجعة الأجور المستقلة عندما يتعلق الأمر بمفاوضات الأجور في القطاع العام.