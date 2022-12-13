الحكومة البريطانية تعلن فرض حزمة عقوبات تستهدف كبار قادة الجيش الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس؛ ردا على الضربات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

العقوبات شملت عددا من المسؤولين الروس رفيعي المستوى

وأوضحت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أنه تم فرض عقوبات ضد 12 مسؤولا بارزا بالقوات المسلحة الروسية، بما في ذلك قادة الوحدات التي شاركت في ضربات ضد المدن الأوكرانية.

وقالت إن العقوبات شملت عددا من المسؤولين الروس رفيعي المستوى لدورهم في الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن هجمات الجيش الروسي على المدن والمدنيين الأبرياء في أوكرانيا لن تمر دون رد.