«الداخلية» تضبط مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص في السويس والشرقية

شنت أجهزة الأمن حملة أمنية بنطاق السويس والشرقية، لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن السويس، الشرقية، والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظتي والسويس والشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص، كما تمّ ضبط 4 أشخاص، المشرفون على إدارة المركزين، وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- عدد من الأقراص مجهولة المصدر- عدد من الأمبولات المؤثرة لعقار ميداثيتك"- مبلغ مالي.