طقس مدن القناة في آخر جمعة من 2022.. شبورة كثيفة وغيوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الجمعة الأخيرة من عام 2022، في مدن القناة، إذ يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وانتشار الغيوم بشكل جزئي، وانخفاض الحرارة ليلًا.

توقعات الأرص لطقس محافظات القناة غدا الجمعة

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر وليلاً، لطيف خلال النهار، وتنتشر الغيوم بشكل جزئي، مع تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، تكون كثيفة على مدن القناة وبعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء.

وكشف البيان أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا في السويس العظمى 20 والصغري 11 درجة، والإسماعيلية العظمى 21، والصغرى 12، بورسعيد العظمى 25 أما الصغرى 13 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط خفيفة إلى معتدلة

وأوضح البيان أن حالة البحر المتوسط خلال طقس مدن القناة الجمعة تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر وربع واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين مترونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.