طقس مدن القناة غدا.. شبورة وغيوم وبرودة طوال الليل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد غدًا الخميس، إذ يشهد تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، مع انخفاض درجات الحرارة.

شبورة مائية صباحًا وانخفاض درجة الحرار ة ليلاً

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد لطقس محافظات القناة غدًا الخميس أن يكون طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً بارد ليلاً، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي، وتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، وبعض مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، وشمال ووسط سيناء وشال الصعيد.

حالة البحرالمتوسط خفيفة والأحمر خفيف إلى معتدل

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط غداً الخميس تكون خفيفة وارتفاع الموج به يتراوح بين نصف متر ومتر، واتجاه الرياج جنوبية غربية وشمالية غربية.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار بيان الأرصاد إلى أن درجات الحرارة فىمحافظات القناة كالأتى السويس العظمى 20 والصغرى 11درجة مئوية ، الإسماعيلية 21 العظمى والصغرى 12 درجة مئوية ، بور سعيدالعظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.