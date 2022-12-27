طقس مدن القناة غدا الأربعاء.. شبورة على الطرق وأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس محافظات ومدن القناة غدا الأربعاء، موضحا تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع توافر الفرص لسقوط أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة.

شبورة مائية وأمطار خفيفة

وذكر بيان الأرصاد الجوية، أن طقس محافظات ومدن القناة غدا الأربعاء، يشهد تكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة، وبعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح البيان أن السواحل الشرقية ومنها مدن القناة، تشهد غداً فرصة لسقوط الأمطارا الخفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

درجات الحرارة في محافظات القناة غدا

وتسجل درجة الحرارة العظمى في محافظة السويس 20 والصغرى 11، والإسماعيلية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وبورسعيد العظمى 19 والصغرى 11 درجة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأكدت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط غدا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج يصل إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية شرقية.