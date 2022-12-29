رابط بوابة الثانوية العامة المصرية للتسجيل في أعمال الامتحانات 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل، على الموقع الرسمي للوزارة.

بوابة الثانوية العامة المصرية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن المتقدمين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023 يمكنهم تسجيل بياناتهم على بوابة الثانوية العامة المصرية، بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي: «لا يقتصر التقديم للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، بل ينطبق أيضا على العاملين بالمديرية التعليمية، ما دامت تتوافر فيهم الشروط».

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن كل من تنطبق عليه الشروط من المعلمين والعاملين بالإدارات والمديريات التعليمية، ولم يسجل البيانات الخاصة، سيعرض للمساءلة، مؤكدة أنه في حالة غلق باب التقديم لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية.

شروط المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023

- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون كل من «رئيس اللجنة ووكيل اللجنة»، شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول أ»، على الأقل.

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الادارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم «حجرة»، أو وكيل قسم «حجرة».

- توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل.

- ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام.

- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

- ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.