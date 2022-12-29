موعد صرف التموين للمواليد الجدد على البطاقات.. بعد فحص طلبات الإضافة

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إن موعد صرف التموين للمواليد الجدد على البطاقات والذين تم فتح طلبات الإضافة لهم بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سيتم بعد فحص الطلبات لمعرفة مدى استحقاق الفئات المتقدمة للدعم من عدمه.

موعد صرف التموين للمواليد الجدد على البطاقات

وأوضح المصدر بوزارة التموين لـ«الوطن» أن موعد صرف التموين للمواليد الجدد على البطاقات سيكون في الشهر التالي لإتمام إضافتهم على البطاقة، منوها أن طلبات المواطنين التي يتم تقديمها يدويا في مكاتب التموين من قبل الفئات الأولى بالرعاية التي حددها القرار الوزاري، ويتم تسليمها على إسطوانة مدمجة من مديرية التموين إلى إدارة نظم المعلومات والتكنولوجيا في الديوان العام لوزارة التموين من أجل فحصها ومراجعتها لمعرفة مدى انطباق معايير الأولى بالرعاية على الفئات المتقدمة.

الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتستقبل مكاتب التموين حاليا طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين يدويا من 4 فئات وهم:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.