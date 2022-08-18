طريقة استخراج بدل فاقد بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية في 5 خطوات

تتيح بوابة مصر الرقمية خدمة بدل فاقد بطاقة التموين لأصحاب البطاقات التموينية ممن فقدوا كارت البطاقة الذكي، وذلك من أجل تمكن الأسرة من استكمال صرف الخبز المدعم والمقررات المحددة لها من قبل الحكومة بناء على عدد أفراد البطاقة بعد تمكن ماكينة الصرف من قراءة بيانات الكارت الذكي.

استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

وتشمل خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية للتموين أو من خلال المكتب التمويني التابع له المواطن في محافظته، على 5 خطوات تتحدد في التالي:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- تسجيل الدخول المنشأ مسبقا على البوابة.

3- الضغط على أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- اتباع الخطوات الخاصة بتدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له»، ثم تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.

من أسبوع إلى 10 أيام لاستخراج بدل فاقد بطاقة تموين

وتستغرق بوابة مصر الرقمية لاستغراق بدل فاقد بطاقة التموين ما يقرب من أسبوع إلى 10 أيام، وذلك بناء على تعليمات صادرة من وزارة التموين لمكاتب والإدارات التموينية بتسهيل استخراج بدل تالف وفاقد بطاقة التموين، حتى لا يتعثر المواطن في صرف الخبز والدعم السلعي.

فيما يستطيع صاحب البطاقة التموينية من صرف الخبز بعد مرور 72 ساعة من استلام بطاقة التموين الجديدة الصادرة كبدل فاقد، وبعد مرور شهر لصرف السلع التموينية.