19 مدينة ضمن قائمة الأكثر برودة في الجمعة الأخيرة من 2022.. بينها القاهرة

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول درجات الحرارة العظمى والصغري، المتوقعة خلال الجمعة الأخيرة من 2022، عن 19 مدينة هي الأكثر برودة في طقس الغد.

المدن الـ19 الأكثر برودة غدا الجمعة

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى التي أعلنها خبراء الأرصاد الجوية، فإن الـ19 مدينة الأكثر برودة هي: سانت كاترين 4 درجات مئوية، نخل 5 درجات، أسيوط 6 درجات، المنيا 8 درجات، الوادي الجديد والأقصر وقنا والفيوم وبني سويف وسيوة 9 درجات، أسوان وأبو سمبل 10 درجات مئوية.

كذلك تضمن قائمة الأكثر برودة مدن القاهرة و6 أكتوبر والمنصورة والسويس والسلوم ورفح والطور 11 درجة مئوية.

المدن الأكثر دفئا غداً الجمعة بينها شرم الشيخ والغردقة

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى التي تضمنها بيان الهيئة فإن المدن الأكثر دفئاً هي شلاتين 25 درجة، وأبور ماد والأقصر وأسوان ومرسى علم وشرم الشيخ ورأس سدر23 درجة، حلايب والغردقة ورأس حدربة 22 درجة مئوية ، كفر الشيخ والإسماعيلية 21 درجة.