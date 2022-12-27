21 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الأربعاء.. بينها القاهرة والإسكندرية

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، موضحا وجود 21 مدينة ضمن الأكثر برودة على مستوى الجمهورية، و9 مدن هي الأدفأ و15 مدينة معتدلة الحرارة.

المدن الأكثر برودة

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال طقس الغد الأربعاء، تكون المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين 4 درجات، نخل 7 درجات، سيوة 8 درجات، المنيا وأسيوط وقنا 9 درجات، أبو سمبل وسوهاج 10 درجات، القاهرة و6 أكتوبر والمنصورة وبورسعيد والسويس والإسكندرية ووادي النطرون ورفح والفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

9 مدن الأكثر دفئا

وبحسب درجات الحرارة العظمى تتضمن المدن الأكثر دفئا غدا شلاتين والطور وشرم الشيخ ومرسى علم وأبو رماد 23 درجة مئوية، والغردقة 22 درجة، والإسماعيلية وحلايب ورأس حدربة 21 درجة.

15 مدينة معتدلة الحرارة

ووفقا لما ذكره بيان الأرصاد فإن هناك 15 مدينة معتدلة الحرارة غدا الأربعاء، بينها العاصمة الإدارية وبنها ودمنهور وكفر الشيخ ودمياط والزقازيق وطنطا وشبين الكوم.