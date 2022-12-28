23 مدينة الأكثر برودة في طقس الخميس.. وسانت كاترين تسجل 4 درجات

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، لطقس الخميس، أن البرودة تضرب 23 منطقة، و13 مدينة هي الأكثر دفئا.

المدن الأكثر برودة تترواح الحرارة بها بين 4 إلى 11 درجة

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال طقس الخميس، تكون المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين 4 درجات مئوية، ونخل 6 درجات، وأسيوط 7 درجات، والمنيا وسيوة وسوهاج، 8 درجات، وقنا 9 درجات، وأبو سمبل والوادي الجديد والأقصر وبني سويف، والفيوم 10 درجات مئوية

تضمنت قائمة المدن الأكثر برودة القاهرة، و6 أكتوبر والمنصورة وبورسعيد والسويس والإسكندرية ووادى النطرون والسلوم ورفح والطور وأسوان.

المدن الأكثر دفئاً الخميس والحرارة بها 20 درجة مئوية

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الخميس، فإن المدن الأكثر دفئا هى شلاتين 24: 14 درجة مئوية

بنها 20 :12 درجة، وكفر الشيخ 20 :12.

دمياط 20 :12درجة، والإسماعيلية 21 :12 درجة.

الزقازيق 20 :12 درجة، ورأس سدر 23 :13 درجة.

حلايب 21 :14 درجة، شرم الشيخ 23 :13 درجة مئوية.

الغردقة 22 :13 درجة، مرسى علم 23 :14 درجة.

أبو رماد 23 :13 درجة، رأس حدربة 21 :13 درجة مئوية.