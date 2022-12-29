شارك دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية موظفي الإبروشية في احتفال نهاية العام، اليوم، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رئيس الأسقفية: محبة الله أبدية لا نهاية لها

قال رئيس الأسقفية فى عظته: محبة الله أبدية لا نهاية لها، وإنما محبتنا الأرضية لها بداية ونهاية، كما أن عطية الله المتمثلة فى معجزة الميلاد، فعطيته هذه لا يعبر عنها بسبب طبيعته.

وأضاف رئيس الأسقفية: الله يحب كل الإنسان، رغم خطاياه وعدم إيمانه، فهو لا يحب الخطية، وإنما يظل يحب الخاطئ، ويمنحه الكثير من القبول والهدايا لتتغير حياته ويقبل الله.

كنيسة حية لمجتمع أفضل

كما شارك رئيس الأساقفة موظفي الأبروشية بالأهداف الاستراتيجية للسنوات المقبلة، إذ لخص الرؤية في القدرة على النظر للمستقبل، والإيمان والتصديق والعمل الجاد الحقيقي.

كما أكد على رسالة الكنيسة، التي تتبنى شعار «كنيسة حية لمجتمع أفضل»، إنها تركز على العمل الروحي كجانب أساسي للكنيسة والعمل التنموي والطبي، وخدمة اللاجئين والتعليم والعمل الإعلامى والثقافى، حيث اختتم اللقاء بالصلاة وتوزيع الهدايا العينية على موظفى الأبروشية احتفالا بنهاية العام.