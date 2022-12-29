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«عمر» قارئ احتفالية «قادرون باختلاف»: سعادتي لا توصف بتلاوة القرآن أمام الرئيس

كتب:

هاجر عمر
10:09 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
الطالب عمر أشرف عمارة

الطالب عمر أشرف عمارة

قال الطالب عمر أشرف عمارة قارئ القرآن في احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه منذ الصغر وجد اهتماما وحبا كريما من المحيطين به في المنزل والمدرسة بسماع تلاوته للقرآن الكريم، وهو ما جعله يداوم عليها في الإذاعة المدرسية، ثم التحق بنادي المعلمين بقريته في المنوفية ليبدأ المشاركة في مسابقات تلاوة وحفظ القرآن الكريم والأمسيات الدينية.

فقد قدمه أثناء الذهاب لمكتب التحفيظ

وأضاف عمر أشرف الذي فقد قدمه أثناء الذهاب لمكتب التحفيظ: «أول ما دخلت المسرح مكنتش مصدق نفسي إني هقرأ القرآن أمام الرئيس السيسي وانتابتني القشعريرة ورهبة خفيفة تلاشت بقراءة القرآن الكريم لكن سعادتي لا توصف بالقراءة أمام الرئيس».

عمر يشكر الأزهر الشريف 

وتابع عمارة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أنه تلقى دعما كبيرا من مكتب الابتكار بالأزهر الشريف، موجهًا الشكر للمولى عز وجل ثم للدكتور أحمد الطيب فضيلة شيخ الأزهر الشريف، ووكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويضي والدكتورة عائشة بدوي، كونهم الداعم الأكبر له، إضافة إلى أنهم السبب وراء ترشيحه لتلاوة القرآن الكريم بهذه الاحتفالية أمام رئيس الجمهورية.

وأوضح قارئ القرآن في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي أنه تعلم كثيرا من قراء القرآن الكريم، والأقرب لقلبه هم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي والشيخ مصطفى إسماعيل والدكتور طه عبد الوهاب، لافتًا إلى أنه تعلم في المعهد الخاص بالشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

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