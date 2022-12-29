إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، إثر انقلاب دراجة نارية، مساء اليوم الخميس، بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي أمام قرية البرانقة دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بانقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي أمام قرية البرانقة دائرة مركز ببا جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف تنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ3 سيارات إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي وجار تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: عبدالحميد ربيع عبدالمقصود 18 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، هاني عبدالعظيم إبراهيم 41 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف واشتباه كسر بالقدم اليسرى، حسن حبيب حسن 55 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.