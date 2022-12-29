عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة «ما تيجي نفك»

طرح الفنان عمرو دياب، أحدث أغنياته «ما تيجي نفك»، من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري.

وتصدر عمرو دياب قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022، وألقى الحساب الرسمي لجائزة ورلد ميوزك أورد العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

وأشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع، والفنان العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية، تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.