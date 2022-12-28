قبل نهاية 2022.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة «ما تيجي نفك»

طرح الفنان عمرو دياب، برومو أحدث أغنياته، التي تحمل اسم «ما تيجي نفك»، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد تصدره قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق «أنغامي»، في عام 2022.

وسلط الحساب الرسمي لجائزة ورلد ميوزك أورد العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب، قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

أكثر من 16 مليون متابع للهضبة

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ16.1 مليون متابع، كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على «أنغامي» مع اقتراب نهاية عام 2022.

مليار استماع عبر أنغامي

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر «أنغامي»؛ إذ أنه أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وكانت منصة أنغامي الموسيقية قد أعلنت عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع، كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

وفي الساعات الماضية، شوق عمرو دياب، جمهوره لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم سينجل، المقرر طرحها ضمن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، من خلال نشر بوستر دعائي لها.