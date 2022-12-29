صفاء النجار عبر قناة الحياة: الحضارة المصرية القديمة قدرت مفهوم الزمن

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية، إن كل الحضارات قدرت مفهوم الزمن، وقسمت كل جهودها لكي تكون موجودة عبر سلوكيات وأفكار وإنجازات قاومت بها الفناء، ومنها الحضارة المصرية القديمة، التي رغم مرور السنين لا يزال تأثيرها مستمر في العالم أجمع.

منحوتات ورسومات تأثرت بالفن المصري

وأضافت «النجار»، خلال تقديمها برنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه جرى افتتاح في شهر أكتوبر الماضي معرض ضخم في متحف رودان في باريس، وكان عنوانه «رودان حلم بمصر»، ضم عددا كبيرا من الأعمال الفنية والمنحوتات والرسوم التي شكلها رودان تحت تأثير فن النحت المصري.

وأشارت إلى أن المعرض ضم قطعا أثرية من مجموعة الفنان المصرية، التي حرص رودان على اقتنائها في حياته خلال زيارته لمصر، موضحة أن الفن المصري القديم يسعى خلف الشكل الصافي البسيط من أجل الوصول لجوهر الأشياء.

ولفتت إلى أن تمثال «بلزاك» يعتبر النموذج الواضح لتأثر رودان بالفن المصري القديم، فمعرض رودان حلم بمصر مستمر حتى 4 مارس عام 2023.

تأثير المصري في الحضارة الإنسانية

وأكدت أن التأثير المصري في الحضارة الإنسانية ما زال موجودا لكن يحتاج لجهد كبير لزيادته وتفعيله، وفي أحدث تقرير للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حصلت مصر على المرتبة 89 عالميا من بين 132 دولة في مجال الابتكار العلمي.

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