شادي محمد يوقف التدريب في «كابيتانو مصر» بسبب خشونة الاعبين: دورنا نحافظ عليهم

استعرضت الحلقة الثانية من برنامج «كابيتانو مصر» قصص عدد من المتسابقين المنضمين إليها، منهم اللاعب كيفين مجدي، ابن محافظة أسيوط، حيث قال: «أكتر حاجتين بحبهم في حياتي بابا والكورة لأنه هو اللي دايما بيساعدني ويقف جنبي ويشجعني، ونفسي أكون لاعب كبير جدا في العالم في دوري أوروبي وأفرح مصر وبابا ومصر، وحلمي أفوز بمسابقة كابيتانو مصر».

مجدي: كيفين هو أكتر لاعب أعشقه

فيما أوضح والد اللاعب كيفين مجدي أنه كان يعشق لعب كرة القدم منذ الصغر، وأكثر لاعب يحب رؤيته خلال لعبه هو ابنه.

وخلال مجريات الحلقة، لاحظ اللاعب شادي محمد وجود خشونة بين لاعبين من فريقين مختلفين، فأوقف المران وطلب من عدم اللعب بتلك الطريقة وأن لا يدفعه الحماس إلى إيذاء زميله في التمرين، «المتسابق بيكون عايز يبهرنا ونفسه فممكن يؤذي زميله، ودورنا إننا نساعدهم يحافظوا على اللاعبين اللي معاهم».

أحد المتسابقين: والدي شجعني على الكاراتيه وأنا اتجهت للكرة

فيما قال أحد المتسابقين من محافظة أسيوط ويدعي عبدالرحمن، إن والده هو أول من شجعه على لعب لعبة الكاراتيه منذ الصغر، لكنه كان دائما ما يحلم باللعب لعبة كرة القدم، وفي النهاية اتفق مع والده على أن يصل للحزام الأسود ثم يقرر بعدها أن يلعب ما يعشقه ويجيده وكانت لعبة كرة القدم، «أنا مش بكره الكاراتيه لكن بحب الكورة أكتر».