«ياسر» أحد مواهب «كابيتانو مصر»: وعدت جدتي بالعمرة لما أبقى حارس كبير

عرض برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، تقريرا تليفزيونيا عن أحد مواهب البرنامج معرفا نفسه، قائلا: «اسمي ياسر حسن، من الزرقا محافظة دمياط، بلعب كورة من وأنا عندي 7 سنين، في الأول كنت بحس إني أكون في الملعب وخلاص، لكن مع الوقت حبيت حراسة المرمى».

وتابع: «جدتي أكتر حد بيشجعني ووعدتها لما أبقى حارس مرمى كبير هطلعها العمرة، وبحلم أنجح وأكون أهم حارس مرمى في مصر ومحدش يهز شبكتي».

من جانبها، قالت والدته: «من صغره وهو تعب كتير على ما وصل للمرحلة دي، جايز تجيلك الفرصة تانية وتالتة ورابعة لكن محدش ييأس».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.