صبري فواز يعلن وفاة زوج شقيقته: مع السلامة يا أبو ميسم

أعلن الفنان صبري فواز وفاة زوج شقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونعى فواز زوج شقيقته بكلمات مؤثرة قائلاً: «محمد البغدادي - جوز أختي - مع السلامة يا أبو ميسم.. ولا إله إلا الله».

موعد جنازة زوج شقيقة صبري فواز لم يتحدد

ولم يكشف صبري فواز أي تفاصيل عن موعد الجنازة أو مكان العزاء إلى الآن.

وحرص الفنان صبري فواز على حضور افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية كبار الفنانين، الثلاثاء الماضي، بمنطقة السادس من أكتوبر، وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة من نقابة المهن التمثيلية.

وحضر عدد كبير من الفنانين لهذه الاحتفالية، وأبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشرى، بسمة، لقاء الخميسي، إيهاب فهمي، عبير صبري، دنيا عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين، أنوشكا، صابرين، هنا شيحة، إدوارد، محمد أبو داود، أشرف عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، لقاء سويدان وغيرهم.