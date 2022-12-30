اتحاد الصناعات يشيد بإلغاء الاعتمادات المستندية: مصر تسعى لمواكبة العالم

أشاد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بقرار البنك المركزي المصري بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل، لافتا إلى أنها واضحة وجلية وتتوافق مع المعايير العالمية للتبادل التجاري.

مصر دولة تسعى لمواكبة العالم في كل شيء

وأوضح «البهي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن هذا القرار يعتبر عودًا حميدًا للتعامل الذي يليق بمصر كدولة التي تسعى لمواكبة العالم في كل شيء.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي لديه معطيات عن توفر الدولار للمصانع، مشددًا على وجود صناعات شديدة الحساسية مثل الدواء تمثل أولوية للدولة.

الصناعة عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية

واعتبر البهي أن مشاركة الدولة للقطاع الخاص هو اعتراف من الدولة بقدرة القطاع الخاص على حسن الإدارة.