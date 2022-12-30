أوكرانيا تقصف بعض المناطق في «دونيتسك».. وغارة روسية على كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، إنذار غارة جوية في العاصمة «كييف»، وأشارت خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية، إلى إعلان الإنذار في منطقتي «تشيركاسي» و«كيروفوهراد»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقصف القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، بـ 6 صواريخ، منطقة «كونستانتينوفكا»في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، التي ضمتها «موسكو» على إثر استفتاء عقد في وقت سابق من العام الجاري إلى أراضي الاتحاد الروسي.

دوى ما لا يقل عن 3 انفجارات جنوب شرق أوكرانيا

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية، 12 قذيفة عيار 155 مليمترا، مدن وبلدات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.وقال شهود عيان، إن مركز دونيتسك تعرض لقصف أوكراني للمرة الثانية خلال الليل، مشيرا لـ«ريا نوفوستي»، إلى دوي انفجارات في «دونباس أرينا».

ودوت ما لا يقل عن 3 انفجارات في مدينة «زابوريجيا» الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وقال عضو مجلس إدارة المقاطعة، فلاديمير روجوف، عبر «تليجرام»، إن معلومات أولية تشير إلى عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية في بلدة «فولنيانسك» شمالي المدينة.

الرئيس الأوكراني: الوضع صعب بشكل خاص في «منطقة كييف» و«لفيف»

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن معظم المناطق تعاني من انقطاع الكهرباء، مضيفا إن مع كل ضربة صاروخية، لا تجني «موسكو» سوى دفع نفسها بشكل أعمق إلى طريق مسدود.

وأشار زيلينسكي، إلى صعوبة الأمر بشكل خاص في «منطقة كييف» و«لفيف» و«أوديسا» و«خيرسون» و«فينيتسيا» و«ترانسكارباثيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اقتصاديا، ستواصل الشركات اليابانية تأمين السفن في المياه الروسية حتى مارس على الأقل من العام المقبل 2023، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وقال خبير اقتصادي أذري، ناتيك جعفرلي، إن الحظر الروسي لبيع النفط ومشتقاته للدول التي حددت سقفا للشراء، ستتعرض لآثار ملموسة لخطوتها هذه، التي ستزيد من إيرادات «موسكو»، مشيرا إلى عدم خسارة روسيا شيئا جراء قرار دول السقف.