القوات الأوكرانية تقصف «أورليفكا» بجمهورية «دونيتسك» الشعبية

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، بـ5 قذائف مدفعية عيار 155 ملم، بلدة «أورليفكا» بـ«مقاطعة كييفسكي» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو»، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

من جانبه، قال رومان إيفانوف، نائب رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية «لوجانسك» الشعبية المنضمة إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء، إن منظومة «صواريخ هيمارس» الأمريكية ليست مثالية، وصواريخها لا تنفجر في أحيان كثيرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 5 حالات أثبتت فشلها.

مقتل 44 مدنيا جراء «صورايخ هيمارس» الأمريكية بـ«لوجانسك»

من جانبها، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى مقتل 44 مدنيا، وإصابة 98 شخصا بينهم أطفال وتضرر 902 مرفق مدني، جراء «صورايخ هيمارس» الأمريكية بـ «لوجانسك».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن هناك مشاكل كبرى في المياه والتدفئة والكهرباء في عدة مناطق، ولاسيما في «كييف»، و«لفوف» و«فينيتسيا».

بدوره، غادر سفير «موسكو» لدى «بلجراد»، ألكسندر خارتشينكو، مؤتمر حزب «الحزب الاشتراكي الصربي»، احتجاجا على مضمون المعادي لبلاده في كلمة زعيم المعارضة اليونانية، رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس.

من جانبها، قالت وسائل إعلام بولندية، إن زعيم حزب «القانون والعدالة» الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، طرح خطة لاستعادة أراض بولندية ألحقتها روسيا بأوكرانيا في الحرب العالمية الثانية.

والعام المقبل 2023، تعتزم بولندا، زيادة عدد أفراد الجيش 17 ألف وإجراء مناورات عسكرية كبيرة، سيشارك فيها 250 ألف جندي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، طلب في وقت سابق من حكومته، تقييما لتقدم الأزمة الأوكرانية منذ فبراير الماضي ومعلومات عن أهمية إمدادات «لندن» العسكرية لـ«كييف».

وفي سياق متصل، قالت صحفية كندية تدعى إيفا بارتليت، عن أملها في تحقيق العملية العسكرية الروسية أهدافها في أوكرانيا، وقالت في مؤتمر عبر تقنية الفيديو نظمه «معهد شيلر»، إلى تعرض مناطق «دونباس» شرق أوكرانيا باستمرار للقصف من «كييف» على مدى السنوات الـ8 الماضية.

وأوضحت بارليت، أن الضحايا مرتبطون بحقيقة أن الحكومة الأوكرانية وأسيادها الغربيين لم يكن لديهم أبدا نية للسلام، وفقا لقول الصحفية الكندية.

مغادرة 4 سفن محملة 115.7 ألف طن من الحبوب موانئ أوكرانيا

وفي إطار مبادرة «حبوب البحر الأسود»، أعلن «مركز التنسيق المشترك» في مدينة «إسطنبول» التركية، مغادرة 4 سفن محملة 115.7 ألف طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، موانئ أوكرانيا، بينهم سفينتين متجهتين إلى تركيا تحملان 19 ألف طن من بذور عباد الشمس و 29 ألف طنا من القمح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار «مركز أسطنبول»، إلى توجه سفينة تحمل 25.7 ألف طن من الذرة إلى تونس وأخرى تحمل 42 ألف طن من الذرة إلى إسبانيا، موضحا أن إجمالي الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المصدرة من 3 موانئ أوكرانية 14138997 طنا.

السماح لـ 1121 سفينة سمح لها التحرك في الوقت الحالي

وتابع المركز قائلا، إن 1121 سفينة سمح لها التحرك في الوقت الحالي، 561 سفينة توجهت إلى الموانئ الأوكرانية و560 غادرتها.

وفي فرنسا، عبر المستخدمين لموقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن غضبهم إزاء بيان نشره رئيس البلاد إيمانويل ماكرون حول العقوبات المفروضة ضد روسيا، وأكد المستخدمون الفرنسيون، أن العقوبات لم تضر «موسكو»، بل انعكست عليهم ومعيشتهم.