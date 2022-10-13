القوات الموالية لروسيا تسيطر على بلدات قرب باخموت في دونيتسك

أعلنت القوات الموالية لروسيا، أنّها باتت تسيطر على بلدات قرب باخموت في دونيتسك، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تحقيق واعتقالات على خلفية تفجير القرم

وفي وقت سابق، قالت روسيا إنّها احتجزت 8 أشخاص على صلة بانفجار يوم السبت على جسر رئيسي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وقال جهاز الأمن الفيدرالي التابع للشرطة، إنّ 5 من المحتجزين روس، بينما الآخرون أوكرانيون وأرمن.

وتقول إنّ كييف كانت وراء الهجوم لكن مسؤولا أوكرانيا وصف التحقيق الروسي بأنه «هراء».

وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي أفادت فيه أنباء عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم على سوق في بلدة أفدييفكا بشرق البلاد.