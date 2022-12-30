القوات الأوكرانية تقصف مدينة «بريانكا» بـ«صواريخ هيمارس»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ4 صواريخ من منظومة «هيمارس» الأمريكية، مدينة «بريانكا» بجمهورية «لوجانسك» الشعبية، كما أطلقت القوات، 3 صواريخ على «ستاخانوف» بالجمهورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بوتين والرئيس الصيني سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية

من جانبه، سيبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو مع نظيره الصيني، «شي جين بينج»، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية، وقالت الرئاسة «الكرملين»، إن الرئيسان، سيتبادلان خلال المحادثات التي ستعقد قبل الظهر بتوقيت موسكو وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الأكثر تعقيدا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، ترى الولايات المتحدة الأمريكية في الصين منافسا يسعى لتغيير النظام العالمي، ويعمل على توسيع نفوذه الاقتصادي والعسكري لتحقيق الأمر، وفقا لما أعلنه نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانتا باتيل.

اقتصاديا، غادرت 3 سفن محملة بالمواد الغذائية، الموانئ الأوكرانية، متجهة إلى تونس والمغرب، وأوضح «مركز التنسيق المشترك» في مدينة «إسطنبول» التركية، إن سفينتين تحملان 23.5 ألف طن من الشعير، و3.3 ألف طن من الزيت النباتي و2970 طنا من زيت الصويا ستتوجهان إلى تونس، فيما ستنقل سفينة 12.3 ألف طن من طحين بذور عباد الشمس إلى المغرب.

الجمارك الروسية: تراجع في صادرات حوامل الطاقة في ديسمبر الجاري

بدوره، سجل الميزان التجاري الروسي فائضا قياسيا خلال العام الجاري 2022، وقال النائب الأول لرئيس «هيئة الجمارك الفيدرالية» الروسية، رسلان دافيديوف، لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن مؤشرات ديسمبر الجاري لإيرادات الطاقة لن تغير الصورة العامة.

وأشار دافيديوف، إلى رصد الجمارك الروسية تراجعا في صادرات حوامل الطاقة في شهر ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.