سعد لمجرد لـ«الوطن»: «أوعدكم مش هغيب وهعمل حفلات كتير في مصر»

أحيا الفنان سعد لمجرد يوم أمس الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا حضره عدد كبير من محبيه من الجمهور المصري، ولكن يأتي هذا الحفل بعد غياب لسنوات عن إقامة الحفلات الرسمية في مصر.

سبب عدم إحياء حفلات رسمية

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الفنان سعد لمجرد إن عدم إحياء حفلات رسمية في مصر كانت لظروف خاصة، ولم يكن الأمر بإرادته لأنه بالعكس يحب الجمهور المصري للغاية.

سعد لمجرد في مصر 2023

وتابع سعد لمجرد أنه يعد الجمهور المصري بأنه في عام 2023 سيكون موجودًا في مصر بشكل أكبر وسيحيي حفلات غنائية، وأيضا سيكون هناك أعمال مصرية.

وعبر سعد خلال حفله الغنائي عن سعادته بإقامة حفل غنائي داخل مصر قائلا: «أنا بحب مصر وبحبكم وكنت مبسوط إني كنت معاكم».

يذكر أن سعد لمجرد قدم عدد كبير من أغانيه في الحفل الغنائي كان من بينها معلم وغلبانة وأنساي والحلق وعدى الكلام وسواح لعبد الحليم حافظ وعدة أغاني للفنان عمرو دياب.