بتكلفة مليار جنيه.. محافظ جنوب سيناء يفتتح ممشى دهب السياحي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح للوطن إن مشروع دهب سكوير السياحي إضافة قوية لمدينة دهب حيث أضاف منتج سياحي جديد للمدينة، مشيرا إلى أن دهب مدينة سياحية عالمية تحتاج لمشروعات خدمية ترفيهية مثل هذا المشروع، وجري إقامة عدة مشروعات خدمية وتنموية بالمدينة خلال العام 2022 بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ ميدان دهب سكوير ليلة أمس، الذي أقيم على غرار «سوهو سكوير»، بشرم الشيخ، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتوني كازامياس مالك المشروع، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، والنائب سليمان عطيوى عضو مجلس النواب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وعدد كبير من مشايخ وعواقل البدو ولفيف من الأهالي.

حفلة فنية

وقال اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب أن المحافظ افتتح دهب سكوير عدد من المحلات المتنوعة النشاط والمنشآت السياحية به مثل النافورة الراقصة والملاهي والمسرح الفني الكبير، والذي شهد عدد من الفقرات الفنية لمواهب من المحافظة وفرقة التلقائيين وفرقة نويبع وفرقتي بور سعيد والعريش للفنون الشعبية.

مكونات المشروع

وقال توني كازمياس مالك المشروع إن دهب سكوير يشمل عدد 49 محلا، مساحة كل محل 54 مترا مربعا، وماركت هايبر 600 متر وممشي سياحي، ومطاعم عالمية، وحدائق أطفال وملاهي، مسرح، سينما، كافيهات، نافورة راقصة، وبعد انتهاء الحفل الفني جري تقديم درع للمحافظ لجهوده في الارتقاء بالسياحة بالمدينة ورعايته للمشروع.

ممشي دهب سياحي

وأكد محافظ جنوب سيناء أن أعمال التطوير في دهب جرى فيها مراعاة البعد الحضاري والسياحي والبيئي للمدينة لكي تتحول مدينة دهب إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في جنوب سيناء، موضحا أن ممشى دهب السياحي بلغت تكلفة إنشائه 36 مليون جنيه بطول 1.5 كم والذي يشمل نافورة وعدد من الميادين وأعمال إضاءة، ومظلات، وأعمال الجرانيت وأعمدة ديكورية وبوابة وعدد من المقاعد، بالإضافة إلى 2 ممشى بحري.

وتابع أنه جرى مراعاة الهوية البصرية في التصميم لمدينة دهب، مشيرا إلى أنه جري تصميمه ليكون متاح لذوي الهمم، مؤكدا انه التقى بعدد الزوار من مصريين وعرب وأجانب من مختلف الجنسيات الذين اثنوا على الجهد الكبير التي أدى الى الارتقاء بالمدينة وتطويرها.