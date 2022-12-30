وظائف في البنك الأهلي الكويتي.. الشروط والأوراق المطلوبة
كتب:
هبهَ وهـدان
01:21 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
وظائف البنك الأهلي الكويتي
كشف البنك الأهلي الكويتي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل قطاعات متعددة بالمؤسسة المالية والمصرفية بينها مدير: علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومسؤول العمليات العالمية في الفروع.
وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل وظائف البنك الأهلي الكويتي ووفقا للموقع الرسمي للبنك على النحو الآتي:
وظائف البنوك الأهلي الكويتي
*وظيفة مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة
- حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.
- خبرة مصرفية لا تقل عن 3-5 سنوات في إدارة العلاقات أو إدارة ائتمان الشركات.
- حاصل على دورة ائتمانية.
* وظيفة مسؤول العمليات العالمية في الفروع
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.
- من 0 إلى 4 سنوات من الخبرة المصرفية.
- تقديم الخدمات المصرفية النقدية.
- تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء من خلال تنفيذ طلبات العملاء وتقديم الخدمات المصرفية المخصصة.
* وظيفة مسؤول خدمة عملاء
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.
- تحقيق أهداف المبيعات التي تغطي جميع المنتجات المصرفية المطلوبة حسب أهداف أعمال الفرع.
- تحديد فرص المبيعات والاستفادة منها لتحقيق كفاءة العملاء.
- شرح المنتجات والخدمات للعملاء من أجل تحقيق المبيعات.
- تقديم خدمة عملاء عالية الجودة وتجاوز أهداف الرضا عن طريق الحد من شكاوى العملاء.
- حل القضايا والشكاوى من العملاء. تصعيد المشكلة عندما تكون خارج السلطة.
- معالجة الطلبات من العملاء الحاليين والجدد وتقديم خدمة ممتازة لهم.
- إرسال واستلام التأكيدات وتقديمها والتأكد من معالجة عمليات النقل بشكل صحيح.
- إنشاء وتحديث والاحتفاظ بسجلات العملاء ذات الصلة لضمان أن يتم تسجيل البيانات بشكل مناسب.
* وظيفة مهندس اتصالات
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.
- 2-4 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.
- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.
- المعرفة في بيانات الاتصالات والصوت.