وظائف في البنك الأهلي الكويتي.. الشروط والأوراق المطلوبة

كشف البنك الأهلي الكويتي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل قطاعات متعددة بالمؤسسة المالية والمصرفية بينها مدير: علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومسؤول العمليات العالمية في الفروع.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل وظائف البنك الأهلي الكويتي ووفقا للموقع الرسمي للبنك على النحو الآتي:

وظائف البنوك الأهلي الكويتي

*وظيفة مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة

- حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- خبرة مصرفية لا تقل عن 3-5 سنوات في إدارة العلاقات أو إدارة ائتمان الشركات.

- حاصل على دورة ائتمانية.

* وظيفة مسؤول العمليات العالمية في الفروع

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- من 0 إلى 4 سنوات من الخبرة المصرفية.

- تقديم الخدمات المصرفية النقدية.

- تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء من خلال تنفيذ طلبات العملاء وتقديم الخدمات المصرفية المخصصة.

* وظيفة مسؤول خدمة عملاء

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- تحقيق أهداف المبيعات التي تغطي جميع المنتجات المصرفية المطلوبة حسب أهداف أعمال الفرع.

- تحديد فرص المبيعات والاستفادة منها لتحقيق كفاءة العملاء.

- شرح المنتجات والخدمات للعملاء من أجل تحقيق المبيعات.

- تقديم خدمة عملاء عالية الجودة وتجاوز أهداف الرضا عن طريق الحد من شكاوى العملاء.

- حل القضايا والشكاوى من العملاء. تصعيد المشكلة عندما تكون خارج السلطة.

- معالجة الطلبات من العملاء الحاليين والجدد وتقديم خدمة ممتازة لهم.

- إرسال واستلام التأكيدات وتقديمها والتأكد من معالجة عمليات النقل بشكل صحيح.

- إنشاء وتحديث والاحتفاظ بسجلات العملاء ذات الصلة لضمان أن يتم تسجيل البيانات بشكل مناسب.

* وظيفة مهندس اتصالات

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- 2-4 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

- المعرفة في بيانات الاتصالات والصوت.