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وظائف في البنك الأهلي الكويتي.. الشروط والأوراق المطلوبة

كتب:

هبهَ وهـدان
01:21 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
وظائف البنك الأهلي الكويتي

وظائف البنك الأهلي الكويتي

كشف البنك الأهلي الكويتي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل قطاعات متعددة بالمؤسسة المالية والمصرفية بينها مدير: علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومسؤول العمليات العالمية في الفروع.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل وظائف البنك الأهلي الكويتي ووفقا للموقع الرسمي للبنك على النحو الآتي:

وظائف البنوك الأهلي الكويتي

*وظيفة مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة

- حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات. 

-  خبرة مصرفية لا تقل عن 3-5 سنوات في إدارة العلاقات أو إدارة ائتمان الشركات.

- حاصل على دورة ائتمانية.

* وظيفة مسؤول العمليات العالمية في الفروع

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- من 0 إلى 4 سنوات من الخبرة المصرفية.

- تقديم الخدمات المصرفية النقدية.

- تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء من خلال تنفيذ طلبات العملاء وتقديم الخدمات المصرفية المخصصة.

* وظيفة مسؤول خدمة عملاء

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- تحقيق أهداف المبيعات التي تغطي جميع المنتجات المصرفية المطلوبة حسب أهداف أعمال الفرع.

- تحديد فرص المبيعات والاستفادة منها لتحقيق كفاءة العملاء.

- شرح المنتجات والخدمات للعملاء من أجل تحقيق المبيعات.

- تقديم خدمة عملاء عالية الجودة وتجاوز أهداف الرضا عن طريق الحد من شكاوى العملاء.

- حل القضايا والشكاوى من العملاء. تصعيد المشكلة عندما تكون خارج السلطة.

- معالجة الطلبات من العملاء الحاليين والجدد وتقديم خدمة ممتازة لهم.

- إرسال واستلام التأكيدات وتقديمها والتأكد من معالجة عمليات النقل بشكل صحيح.

- إنشاء وتحديث والاحتفاظ بسجلات العملاء ذات الصلة لضمان أن يتم تسجيل البيانات بشكل مناسب.

* وظيفة مهندس اتصالات

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- 2-4 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

 - خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

- المعرفة في بيانات الاتصالات والصوت.

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بقلم هبهَ وهـدان