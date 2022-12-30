تراجع كبير في الأسهم الصينية مدفوعًا بمخاوف عودة تفشي كورونا 

انخفض مؤشر شنغهاي المركب إلى 3089 بنسبة 15% بينما انخفض مكون Shenzhen بنسبة 26% إلى 11016 خلال عام 2022، حيث سجل كلا المعيارين أول خسائرهما السنوية منذ عام 2018 نتيجة الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بـ Covid ومشاكل قطاع العقارات وتباطؤ النمو العالمي إلى الضغط على الأصول الصينية من خلال معظم هذا العام.

ارتفاع أسعار الفائدة العالمية

كما عانت الشركات الصينية الموجهة للنمو من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية حيث شرعت البنوك المركزية الرئيسية في حملة تشدد تاريخية لترويض التضخم المتزايد.

والتزمت الصين بسياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا خلال معظم عام 2022، وفرضت عمليات إغلاق في المدن الكبرى لقمع تفشي الفيروس، قبل أن تفكك معظم القيود بحلول نهاية العام بعد احتجاجات واسعة النطاق في نوفمبر.

الولايات المتحدة تطلب من المسافرين جوا من الصين اختبار فيروس كورونا

كما اتخذت السلطات الصينية تدابير مختلفة لدعم الاقتصاد ودعم الأسواق المالية، لكن الانتعاش الاقتصادي الصعب والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي استمرت في الضغط على أسهم البر الرئيسي، وسط مخاوف متزايدة من أن نهاية سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا الجديد قد تؤدي إلى زيادة في الحالات في جميع أنحاء العالم وتسبب في فرض قيود في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلب من المسافرين جوا من الصين إظهار اختبار فيروس سلبي، بينما قالت إيطاليا إنها ستختبر الوافدين من الدولة الآسيوية وأفادت أن ما يقرب من نصف الركاب على متن رحلتين من الصين إلى ميلانو كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.