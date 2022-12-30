إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على «صحراوي بني سويف» الشرقي

شهدت محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص ونقل على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تصادم سيارتين وإصابة 5 أشخاص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل مصابان إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، و3 آخرين رفضوا النقل إلي المستشفي وتم أخذ إقرار عليهم.

وأستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي مصابين في الحادث هما؛ يسري عطيه أحمد، 34 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ومحمد عبد القادر علي، 25 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، ويقيمان بمحافظة سوهاج.