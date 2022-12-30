قناة القاهرة الإخبارية تبرز تقرير «الوطن» عن «صنايعية مصر»: تدريب وتسويق

استعرض برنامج «صباح مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقرير «الوطن»، عن مبادرة «صنايعية مصر»، والذي نُشر بعنوان «صنايعية مصر يخطط لنقلة جديدة للحرف التراثية.. تدريب كوادر وتسويق منتجات».

بعض الحرف بدأت في الاندثار

ونشر موقع «الوطن»، أنّ «صنايعية مصر»، مبادرة للحفاظ على الحرف التراثية والتقليدية، تنظمها وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية، وفقا لأهداف محددة تتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، بحسب الدكتور أشرف رضا رئيس اللجنة المشرفة على المبادرة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، لافتا إلى أن بعض الحرف بدأت في الاندثار، لعدم توارثها بين الأجيال، بالإضافة إلى أن كثير من محترفي تلك المهن، أصبحوا يهجرونها، موضحا أن اتجاه المبادرة المقبل، تطوير الحرف وتسويقها.

الحفاظ على كل الحرف التراثية

وأضاف رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «نريد الحفاظ على كل الحرف التراثية الأصيلة الموجودة في مصر، والتي يرجع تاريخ بعضها إلى العصر الفاطمي والآخر إلى العصر القديم، وتشغيل مئات بل آلاف من الشباب في هذه الحرف، إذ نستهدف أيضا، إحياء كل التراث المصري الأصيل، سواء عن الطريق التسويق أو الصناعة والبيع وفتح منافذ في المحافظات».