هل غدا السبت إجازة في المصالح الحكومية 2022؟ إجابة يبحث عنها الملايين

تبدأ غدًا الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، الأمر الذي يهتم به عددًا كبيرًا من المواطنين، داخل مصر وفي العالم أجمع، متسائلين هل غدا السبت إجازة في المصالح الحكومية 2022؟

ووفقًا للدور الخدمي والاجتماعي الذي تقوم به بوابة «الوطن» نستعرض في السياق التالي، إجابة هل غدا السبت إجازة رسمية في المصالح الحكومية 2022؟ وأيضًا موعد إجازات رأس السنة 2023، وقائمة بالإجازات الرسمية للعام الميلادي الجديد.

هل غدا السبت إجازة رسمية في المصالح الحكومية 2022؟

فبحسب التقويم الميلادي للعام الميلادي الجديد 2023، سيكون موعد إجازة رأس السنة هو يوم الأحد الموافق 1 من شهر يناير لعام 2023، ومقابل له في التقويم الهجري يوم 8 من شهر جماد الثان لعام 1444 هجريًا، ويعد إجازة رسمية في مختلف العالم لإقامة الاحتفالات بالعام الجديد، أما في مصر لا تمنح يوم ليلة رأس السنة غدًا إجازة رسمية، ولكن تبدأ الإجازة في مصر يوم 7 يناير 2023 وستكون موافقة يوم الأحد، وهذا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2023

وفيما يلي تستعرض «الوطن» قائمة إجازات 2023 الخاصة في العام المقبل:

- السبت 7 يناير 2023.. عيد الميلاد القبطي.

- الأربعاء 25 يناير 2023.. ثورة 25 يناير.

- الأحد 16 أبريل 2023.. عيد الفصح القبطي.

- الاثنين 17 أبريل 2023.. عيد شم النسيم.

- الجمعة 21 أبريل..عيد الفطر المبارك.

- السبت 22 أبريل 2023..أجازة عيد الفطر المبارك.

- الثلاثاء 25 أبريل 2023.. عيد تحرير سيناء.

- الاثنين 1 مايو 2023.. عيد العمال.

- الثلاثاء 27 يونيو 2023.. أجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو 2023.. عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 29 يونيو 2023.. أجازة عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 30 يونيو 2023.. ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء 19 يوليو 2023.. رأس السنة الهجرية.

- الأحد 23 يوليو 2023.. عيد الثورة.

- الأربعاء 27 سبتمبر 2023.. عيد المولد النبوى الشريف.

- الجمعة 6 أكتوبر 2023.. عيد القوات المسلحة.