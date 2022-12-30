17 مشروعا تنفذها قنا خلال 2023.. مجمعات مواقف وتطوير طرق وتغطية ترع

تنفذ محافظة قنا خلال العام المالي الجاري خطة استثمارية كبيرة، تقوم على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للمواطنين في كل المراكز، بهدف النهوض بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

الخطة الاستثمارية 2023 في محافظة قنا

وتنشر «الوطن» مشروعات الخطة الاستثمارية 2022 - 2023 في مراكز محافظة قنا، بعد إسناد وإعداد المقايسات لها، وهي كالآتي:

- إنشاء مجمع مواقف أبوتشت على مساحة 11 ألفا و300 متر، واستكمال كورنيش النيل في أبو شوشة بطول 135 مترا.

- استكمال مجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالأوسط سمهود بمركز أبوتشت.

- استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي، بعرض 3 أمتار، وطول 20 مترا بقرية الكوم الأحمر في فرشوط.

- استكمال رفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة نجع حمادي بطول 400 متر.

- استكمال إحلال وتجديد سوق القصر التجاري بالرحمانية قبلي.

- استكمال إحلال وتجديد مبنى المخازن وتجهيز منظومة الدفاع المدني والحريق وكاميرات المراقبة بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بنجع حمادي.

- تطوير وتجميل كورنش النيل بطول 2 كم، واستكمال موقف سيارات «دشنا- قنا» بمساحة 1100 متر.

- تطوير موقف «دشنا - نجع حمادي» على مساحة 1800 متر.

- استكمال المجزر والسوق التجاري وموقف سيارات الأجرة في مركز الوقف.

- استكمال مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بمنطقة حاجر الجبل بالوقف الجديدة.

- إنشاء شادر بطريق الأربعين على مساحة 5 أفدنة، ورفع كفاءة وتوسعة سوق حضاري لغرب مدينة قنا بجوار مجمع المواقف، ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية.

- إنشاء مواقف قفط على مساحة 1200 متر، إضافة إلى رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بقفط .

- إنشاء 40 محلا على الترعة المغطاة بالحراجية.

- إحلال وتجديد كوبري نفق الديكوفيل بمنطقة العمارات السكنية بالعتامين على طريق قوص المقربية في قوص.

- استكمال مبنى الوحدة المحلية بنقادة على مساحة 450 مترا.

- استكمال موقف سيارات نقادة الجديد بمنطقة الشيخ حسين على مساحة 4 أفدنة.

خطة مديرية الإسكان في قنا لعام 2023

وفيما يخص مديرية الإسكان والمرافق، أعلنت المحافظة عن عدد من المشروعات هي:

- استكمال تغطية ترعة الحمادية بطول 110 أمتار بنجع حمادي.

- تغطية ترعة الصبريات بطول 100 متر من نهاية التغطية الحالية حتى بداية كوبري حلاوة.

- استكمال رفع كفاءة وتوسعة طريق ومدخل المعوجة بعمل حائط ساند بمدينة الوقف.

- إنشاء مجمع مواقف لمركز ومدينة أبوتشت على مساحة 11300 متر.

- إنشاء مبنى مخازن للمهمات المرورية.

- إعادة رصف بعض الشوارع بمدن قفط وقوص ونقادة وأبوتشت ونجع حمادي ودشنا ومدينة قنا، وتركيب إنترلوك لشوارع مدينة قوص.

وقال اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، إن هذه المشروعات في الخطة الاستثمارية، سيتم تنفيذها وفق للجداول الزمنية المقررة والمواصفات الفنية الموضوعة، مع إعداد تقارير دورية عنها.