«التنمية المحلية»: مخطط تدريبي للكوادر التي تتعامل مع «المراكز التكنولوجية»

انتهى مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية من الدورة التدريبية الأولى لعدد 47 من مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة بمحافظتي القاهرة والسويس، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية فى مختلف المحافظات.

جاء اتساقًا مع توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة تأهيل كوادر المحليات لامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على إحداث النقلة النوعية في دور الادارة المحلية في الجمهورية الجديدة علي مستوى المراكز والقرى، والتكامل نحو تحقيق هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية لتوفير حياة كريمة وخدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة، في إطار التكليف الرئاسي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة ادائها وضمان نجاحها بأعلى جودة والعمل على نيل رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لإعداد مخطط تدريبي لجميع الكوادر التي تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية، وتُنفذ الدورة التدريبية الثانية بدءًا من اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر ولمدة 3 أيام لمسؤولي المراكز التكنولوجية في محافظات الدقهلية ودمياط والإسكندرية.

دورة التخطيط المحلي

من ناحية أخرى، يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع التدريبي الحالي، وهو الأسبوع التدريبي الـ20 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالي، ويتضمن دورة التخطيط المحلي المتكامل لمديرى التخطيط بمحافظتى البحر الأحمر وأسوان، وتركز الدورة التدريبية على آليات اختيار المشروعات المنفذة والمتابعة لها، وبرامج التنمية المحلية، والتخطيط البرامجي، ويستفيد من التدريب 26 من مديري ومسؤولي التخطيط بالمحافظتين.

تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن

كما يتضمن الأسبوع التدريبي العشرين أيضا دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء في مجال القدرات الشخصية والقياديه Soft Skills، فيما تستمر فعاليات دورتي المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج الخرائط والبيانات، والتي تنفذها شركه أزري بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي wfp، ودورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي.