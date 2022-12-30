قناة القاهرة الإخبارية: إنجازات طبية خلال 2022.. أبرزها علاج جديد للسرطان

قال الدكتور محمد حسن الطراونة أخصائي الأمراض الصدرية، إن الإنجازات الطبية خلال عام 2022 ساهمت في التخفيف من معاناة المرضى، وخلقت آمالًا جديدة لعلاج العديد من الأمراض وعلى رأسها الأمراض المعدية وأمراض السرطانات، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة في البحث العلمي.

توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج

وأضاف الطراونة في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن البحث العلمي يبدي تقدم ملحوظ بمجال زراعة الأعضاء، وزراعة الأعضاء الاصطناعية، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية في مجال البحث والعلاج، ما أعطى أملا كبيرا للمرضى للعلاج من الأمراض التي ليس لها علاج أو السرطانات، التي تهدد حياتهم أو تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر بشكل كبير على حياتهم.

2022 شهدت العديد من الاكتشافات وعلاج الأمراض

وأوضح أخصائي الأمراض الصدرية، أن 2022 شهد العديد من الاكتشافات مثل اكتشاف العلاج الجيني مع العلاج البيولوجي الذي يساعد في شفاء وعلاج العديد من أنواع السرطانات التي كانت تعالج كيماويًا، إضافة إلى العديد من الأبحاث التي تجرى على زراعة البنكرياس، وأبحاث أخرى أوجدت علاجا لأمراض فيروسية وأمراض بكتيرية لم يكن لها علاج في السابق، لافتا إلى أن التطور في العلاج الطبي أخذ منحنيات جديدة هذا العام باستخدام التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مجال البحث العلمي ومجال العلاج والتشخيص.