بشرى تطرح أغنية «أنا مشكلة» من ألبومها الجديد «في حتة تالتة»

طرحت الفنانة بشرى أحدث أغانيها التي حملت اسم «أنا مشكلة» من ألبومها الجديد «في حتة تالتة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمنصات السمعية والإلكترونية، وهي من كلماتها وألحان وتوزيع إسلام صبري.

أغنية أنا مشكلة

وتعد «أنا مشكلة» ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي «الليل و369» وحققت من خلالهما ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.

ألبوم في حتة تالتة

وشاركت الفنانة بشري مؤخرًا في مهرجان البحر الأحمر بنسخته الثانية وأقيمت الدورة السابقة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر في جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

نشاط فني لـ بشرى

وتعيش بشرى حاليا حالة من النشاط الفني حيث تطرح ألبومها بشكل منفرد، كما تستعد لإنتاج فيلم «أولاد حريم كريم» وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم للنجم مصطفى قمر، وتحضر لمجموعة من المفاجآت ستعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور للفنانة بشري خلال حضورها افتتاح دار رعاية خاص بالفنانين أقيم منذ أيام قليلة بحضور نخبة من النجوم.