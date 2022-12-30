ضبط 35 كيلو حشيش في حملة أمنية بالسويس

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 35 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش و15 كيلو جرامًا من مخدر البانجو و5 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، بحوزة شخصين ببورسعيد، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها.

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة متهمين

وتمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والمعينة لتأمين أنفاق الثالث من يوليو ببورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط «قائد سيارة "له معلومات جنائية" ومرافقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية»، حال محاولتهما الهرب مستقلين سيارة قيادة أحدهما، والانحراف إلى جانب الطريق باتجاه غير مصرح بالعبور من خلاله لتفادي الحارات المخصصة للتفتيش، وضُبط بحوزتهما عددًا من الحقائب، بداخلها 28 لفافة تحوي نبات البانجو المخدر وزنت نحو 15 كيلو جرامًا – 351 لفافة كبيرة تحوي مخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرامًا - 5 لفافات كبيرة تحوي مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقُدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.