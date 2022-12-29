حبس المتهم بحيازة 75 طربة حشيش بمطروح.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بحيازة 75 طربة حشيش بمطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف قائلًا: «كنت هبيعهم لأن سعرهم حلو والعربية الربع نقل كنت محمل فيها الحاجة للناس»، يواجه المتهم عدد من الاتهامات منها الاتجار بالمواد المخدرة، وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة مطروح، بوجود مسجل حال قيادته سيارة «ربع نقل»، محل سكنه وبحوزته 75 طربة لمخدر الحشيش تزن 7,500 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأقر بارتكابه الواقعة بغرض الاتجار بالمواد المخدرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 225 ألف جنيه تقريباً، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

حول الموقف القانوني المتوقع للمتهم، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.