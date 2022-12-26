ضبط 84 طربة حشيش بحوزة شخص في مطروح

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، من ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي براني في مطروح خلال وجوده بمسكنه، وبحوزته 84 طربة حشيش وزنت 21 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتف محمول.

1.2 مليون جنيه قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ «مليون و250 ألف جنيه تقريبا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.