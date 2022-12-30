إصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، حيث صدمت سيارة شخصا أمام مبنى وحدة المرور بمدينة بني مزار وفرت هاربة، فيما أصيب نجار وميكانيكي في تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية شمس الدين بمركز العدوة.

حادث تصادم بين دراجتين ناريتين

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام قرية شمس الدين بمركز العدوة، ما أسفر عن إصابة كل من سعد قاصد سعد 16 عاما، نجار، وعلاء عيد 18 عاما، ميكانيكي، ويقيمان بقرية شم البحرية بمركز مغاغة، وتم نقلهما للمستشفي المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسر.

إصابة موظف صدمته سيارة

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بوصول طارق محمد 45 عاما، موظف، إلي المستشفي العام مصاب باشتباه كسور وسحجات وكدمات، وبالانتقال وسؤاله قرر أن سيارة مجهولة صدمته أثناء عبور الطريق أمام مبني وحدة المرور بجنوب مدينة بني مزار، وفرت هاربة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط سائق السيارة.