«اليوسفي».. حدائق شاسعة تنشر الخير والبهجة بقرية شيبة في المنيا

تشتهر قرية «شيبه»، التابعة لمركز أبوقرقاص، في شرق النيل بمحافظة المنيا، بمحصول اليوسفي، وهو من الفواكه المفضلة للمصريين خلال فصل الشتاء لاحتوائه على فيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم.

حصاد اليوسفي يستمر حتى نهاية يناير

وقال علاء فتح الله، مزارع، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن قرية شيبه تتصدر قري شرق النيل في مركز أبوقرقاص من حيث زراعة محصول اليوسفي، الذي يبدأ حصاده مطلع شهر ديسمبر من كل عام ويستمر حتى نهاية يناير، لافتا إلى أن المحصول ينتج الثمرة مرة كل عام، ويتم الاعتناء به طوال أشهر السنة بالري المنتظم وإضافة السماد والمبيدات الزراعية.

اليوسفي يطرح ثماره مرة في العام الواحد

وقال عاطف مهني، مزارع من نفس القرية، إن حدائق اليوسفي بدأت تنتشر بقرية شبيه في جنوب شرق محافظة المنيا قبل نحو 70 عاما، والمزارعين لديهم خبرة كبيرة في زراعته لافتا إلى أن الحدائق تضم أشجار منزرعة قبل سنوات سابقة، والشجرة الواحدة تطرح كميات بين 30و40 كيلو علي حسب حجمها وانتشار وتشعب الأفرع، وعقب انتهاء عملية الحصاد في شهر يناير يتم قص وتهذيب كل شجرة على حدة، ومن ثم الاعتناء بالحديقة على مدار العام حتى يأتي موسم الحصاد التالي.

وأضاف ربيع محروس، مزارع، إن تكلفة تجهيز الفدان الواحد تبلغ نحو 15 ألف جنيها، وتختلف الانتاجية من حديقة لأخرى بحسب عدد وحجم وعمر الأشجار المنزرعة بها، وتكون الإنتاجية ضئيلة في موسم، ووفيرة في الموسم الذي يليه، ورغم أن تكلفة الاعتناء بالمحصول مرتفعة لكن المكاسب التي تتحقق تكاد تكون ضئيلة مقارنة بالمصاريف خاصة وأن الأرض المنزرعة باليوسفي لا يمكن تحميلها بمحصول أخر علي مدار العام لأن فروع أشجار اليوسفي تحجب وصول أشعة الشمس للأرض، وبذلك لن تنمو أي محاصيل أخري منزرعة وسط أشجار اليوسفي، موضحا أن سعر كيلو اليوسفي الواحد يباع من أرضه بمبلغ يتراوح بين 3 و 4 جنيهات في ذروة المحصول.