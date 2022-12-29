إصابة 6 عمال وطالب بحادث انقلاب ربع نقل بـ«صحراوي المنيا» الغربي

أصيب 6 عمال وطالب، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية العزيمة التابعة لمركز المنيا، وجرى نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة «8»، ما أسفر عن إصابة 6 عمال وطالب.

نقل المصابين الـ7 للمستشفى العام

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص، تبين إصابة كل من: ناجح محمد 49 عاما، محمد خلف 26 عاما، ممدوح سيد 44 عاما، شقيقه رمضان 49 عاما، ياسر نادي 25 عاما، أحمد إبراهيم 48 عاما، محمود فضل 15 عاما، جميعهم عمال زراعيين عدا الأخير طالب، ويقيمون بقرية دمشاو هاشم في غرب مركز المنيا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، ورجحت التحريات الأولية، انقلاب السيارة التي جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.